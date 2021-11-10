Kirli taktik ifşa oldu! Canlı yayında sırayla ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
BBC'nin Panoroma programında kadın pazarlayanların kirli taktiği ifşa oldu. İnternet üzerinden açtıkları canlı yayında kızları tanıtan şahıslar, beğenilen kızları fuhuş için erkeklerin evine gönderdi. Kızların sırayla tanıtıldığı anlar da saniye saniye görüntülere yansıdı.
BBC'nin her hafta farklı bir konuyu ele aldığı Panoroma programı, bu sefer ülkede infial yaratan bir konuyu ele aldı. Söz konusu programda, koronavirüs pandemisiyle birlikte artan "Dijital fuhuş" konusuna yer verildi.
CANLI YAYINDAN KADIN PAZARLADILAR
Gazetecilerin ortaya çıkardığı olayda, erkeklere canlı yayın açan şahıslar, sırayla kızlarını ekrandan geçirdi ve erkeklerin beğendiği kadınları "Paket usulü" olarak adlandırılan sistemle evlerine yolladı.
GİDEREK YAYGINLAŞIYOR
Panoroma adlı programda, bu yöntemin giderek yaygınlaştığı ifadelerine yer verilerek, zorla fuhuş yaptıran şahısların artık bu yöntemi kullandığına dikkat çekildi. Kadınların sırayla ekrana geldikleri anlar da saniye saniye görüntülere yansıdı.
Haberi Kaydet