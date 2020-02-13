: Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

13.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:31

Kocaeli'de bekçiler şüphe üzerine yaptığı aramada üç kişinin çantasında kirli eldivenlere rastladı. Şüphelilerin 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldığı ortaya çıktı.

3 KİŞİDEN ŞÜPHELENİP ARADILAR

Dün gece saatlerinde Gebze Gaziler Dağı mevki'inde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahısların tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

84 BİN LİRALIK KABLO SOYGUNU ORTAYA ÇIKARILDI

Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler. Piyasa değeri yaklaşık 83 bin 500 TL değerinde olan kabloları çalan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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