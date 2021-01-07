Kırkpınar'ın efsanesi Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın kitabı yazıldı

İstanbul'da yaşayan yazar Mehmet Canbulat, 1935-1942 yıllarında 8 yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Tekirdağlı "Hüseyin (Alkaya) Pehlivan'ın" spor hayatını ve başarılarını anlatan kitap yazdı.

İstanbul'da yaşayan yazar Mehmet Canbulat, 1935-1942 yıllarında 8 yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Tekirdağlı "Hüseyin (Alkaya) Pehlivan'ın" spor hayatını ve başarılarını anlatan kitap yazdı.

Canbulat, AA muhabirine, kitabı yazmak için güreş tarihiyle ilgili yaklaşık 10 yıldır araştırma yaptığını söyledi.

Araştırmaları sırasında, birçok kaynakta Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan ile ilgili yetersiz ve yanlış bilgilerin yer aldığını gördüğünü aktaran Canbulat, "Araştırmalar sonucu kitabımı yazdım. Daha önce ilk basımını kendim yapmıştım. İkinci baskıda kitabı daha da geliştirdim. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu teşvikiyle, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in destekleriyle kitabı çıkarttık." dedi.

Canbulat, kitapta okurların sadece Hüseyin Pehlivan değil cumhuriyetin ilk yıllarında gerek yağlı güreş gerekse profesyonel serbest güreşle ilgili bilgileri bulabileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"1928'den 1960'a kadar yayımlamış gazete ve dergi arşivlerini taradım. Güreş tarihiyle ilgili kişilerle röportaj yaptım, tarihi fotoğraflara ulaştım. Kazandereli Memiş Pehlivan'ın da kitapta fotoğrafı bulunuyor. Hüseyin Pehlivan Kırkpınar'da 8 yıl üst üste başpehlivan oldu. Hala bu rekoru kırılamadı. Türk güreş tarihinde ilk kemer alan güreşçimizdir. Osmanlı döneminin meşhur pehlivanı Kurt Dereli Mehmet adına veriliyor bu kemer."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Hüseyin Pehlivan'ın, cumhuriyet döneminin yağlı güreşlerine damga vurduğunu dile getirdi.

Kitabın, yağlı güreşlerle ilgili bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemine işaret eden Hacıoğlu, "Hüseyin Pehlivan'ın Türk güreş tarihinde çok önemli yeri vardır. İnşallah yeni yetişen kuşaklar onun usta çırak ilişkisini iyi öğrenir. Herkesin ondan ilham alması amacındayız." diye konuştu.

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer de böyle önemli bir sporcunun hayatının kitaplaştırılmasına destek vermenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Pehlivan'ın, Tekirdağ'ın önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Soyuer, "Nur içinde yatsın. Sadece bilmek yetmez. Onu yazmak ve okumak da gerekir. Kitabın yayımına katkı sağlamak da bir Tekirdağlı olarak bana görev oldu. Kırkpınar 660 yıldır devam eden bir gelenek. Bu gelenekte Hüseyin Pehlivan çok önemli bir yere sahip." dedi.

- Hüseyin (Alkaya) Pehlivan

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcali vilayetinde dünyaya geldi. 1927'de Türkiye'ye göç ederek Tekirdağ'a yerleşen Alkaya, doğduğu köyün adını soyadı olarak kullandı. Alkaya, 1935 ile 1942 yılları arasında 8 yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanı oldu.

Hüseyin Pehlivan, 10 Şubat 1982 yılında Tekirdağ'da vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman