Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021? Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor?
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Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021? Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor?

Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021? Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor?
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Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla 2021 yılında gerçekleştirilecek olan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihi belli oldu. Peki, Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor? Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021?

660'ıncısı Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021? Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek

KIRKPINAR HAKKINDA

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene haziran ayı sonu ila temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler. Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da "baş"ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar "başpehlivan" bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam etmektedir.

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Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2021? Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar ne zaman başlıyor? - Haberler
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