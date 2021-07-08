Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak
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Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak yağlar, Trakya Birlik tarafından teslim edildi.

Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak yağlar, Trakya Birlik tarafından teslim edildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, AA muhabirine, bu yıl da pehlivanların yağlanacağı zeytinyağının birlik tarafından karşılandığını söyledi.

Güreş geleneğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Akgün, "660 yıldan beri devam eden ata yadigarı sporumuzun yaşaması ve gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Güreşlerde kullanılacak 3 ton zeytinyağı tarafımızdan karşılanırken, dereceye girecek sporculara da kurum olarak 18 litrelik ayçiçeği yağı vereceğiz. Yağlar Sarayiçi Er Meydanı depolarına gönderildi." dedi.

Akgün, Trakya Birlik Güreş Kulübünün güreşlere, baş boyunda İsmail Koç olmak üzere 150'ye yakın pehlivanla katılacağını kaydetti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 11 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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