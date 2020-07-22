Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Maske tedbiriyle vaka sayısını 1'e kadar indirdik"
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Maske tedbiriyle vaka sayısını 1'e kadar indirdik"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kararlı mücadeleyle kentteki vaka sayısını 1'e kadar indirdiklerini söyledi.

22.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:45

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kararlı mücadeleyle kentteki vaka sayısını 1'e kadar indirdiklerini söyledi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde en düşük vaka görülen illerden birinin de Kırklareli olduğunu belirtti.

Kovid-19'un hafife alınacak bir salgın olmadığını vurgulayan Bilgin, vakaların ilk görüldüğü günden bu yana tedbiri hiçbir zaman elden bırakmadıklarını dile getirdi.

Kendisi ve ailesinin de Kovid-19'a yakalandığını hatırlatan Bilgin, tedavi sonrası hastalıktan kurtulduklarını ifade etti.

Kentte son 3 gündür vaka sayısının 0-1 düzeyinde olduğunu anlatan Bilgin, "Kovid-19 ile mücadelede en başarılı iller arasındayız. Salgının başladığı ilk günden bu yana tüm tedbirleri aldık, maske takma zorunluluğu getirdik. Maskelerimizle vaka sayımızı 1'e kadar indirdik." ifadelerini kullandı.

Bilgin, vatandaşların tedbirlere ve bakanlıkların yayımladığı genelgelere hassasiyet gösterdiklerine işaret etti.

Koronavirüs ile mücadeleyi titizlikle sürdürdüklerini anlatan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın özellikle düğün gibi toplu merasimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu görüyoruz. Bunun da sonuçlarını aldık. Bazı günler sıfır, bazı günler 1 vaka şeklinde olabiliyor. Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini de önemsiyoruz. Biz de her grup için ayrı ayrı tedbir alıyor ve denetliyoruz. Örneğin kafe, restoran, park, spor salonları gibi alanların denetlenmesi için 20 ekip oluşturduk."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: 'Maske tedbiriyle vaka sayısını 1'e kadar indirdik'

Kaynak: AA

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