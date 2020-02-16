Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret

16.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:12

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile SODAM'da incelemede bulundu.

SODAM Müdürü Nesrin Çalhan'dan çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi alan Bilgin, daha sonra 4-6 yaş değerler eğitimi sınıfı ile Kur'an kursu, okuma yazma ve dikiş kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA