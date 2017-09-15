Kırklareli Valisi Çiftçi'den Ziyaretler

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.



Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'u ziyaret etti.



Ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, Kırklareli'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Kırklareli'nin huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Çiftçi, el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.