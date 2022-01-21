Kırklareli Valisi Bilgin'den öğrenci ve velilere koronavirüs uyarısı Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yarı yıl tatilinde öğrenci ve velileri Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Bilgin ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Bilgin, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen eğitim öğretime devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yarı yıl tatilinde de tedbirlere en üst düzeyde uyulması gerektiğine işaret eden Bilgin, tedbirlere uyan öğrenci ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kovid-19 ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Normal yaşayabilmemiz, iş yerlerinin kapanmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım. Kurallara uymazsak bugünü ararız, o kadar net söylüyorum. Koronavirüs basit bir şey değil, maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım." dedi.

-"Türkiye mazlumların yanındadır"

Bilgin, okulda eğitim gören Afganistan uyruklu öğrencilere de karnelerini vererek, okulda 19 yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu kaydeden Bilgin, "Ülkemizde Türk kültürünü, örf ve adetlerimizi öğrenerek biz onlara sıcak bir yuva olduk. Avrupa'da sınırda maalesef öldürülen bir çok vatandaş varken ülkemiz onlara kucak açtı." dedi.