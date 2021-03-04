Kırklareli Valiliği: 'Kuralları ihlal edenleri bildirin'
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Kırklareli Valiliği: 'Kuralları ihlal edenleri bildirin'

04.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:05
Kırklareli Valiliği: 'Kuralları ihlal edenleri bildirin'

KIRKLARELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Süreci'nin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, kuralları ihlal edenleri, vatandaşların ihbar etmesi istendi.

KIRKLARELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Süreci'nin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, kuralları ihlal edenleri, vatandaşların ihbar etmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hafta başında yayımlanan koronavirüs haritasında, 'yüksek risk' grubunu temsil eden turuncu renkte olan Kırklareli'de denetimler devam ediyor. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların, 'Dinamik Denetim Süreci'nde kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri istendi. Açıklamada, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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