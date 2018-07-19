Kırklareli Üç Ünlü Caz Sanatçısını Aynı Sahnede Buluşturdu

BELEDİYE KIRKLARELİLİLER'E ÖZEL CAZ KONSERİ DÜZENLEDİ

Kırklareli Belediye Başkanlığı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında, Kırklareli'li Caz Müzisyenleri'nden Can Tutuğ ve arkadaşlarından oluşan ekip, Kırlareli halkına unutulmaz bir caz konseri verdi.

Vibrafonda Can Tutuğ, Kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman 'in yer aldığı sokak konseri caz sevenleri bir araya getirdi.

Sanatçıların performansı caz sevenleri memnun ederken konser gece yarısına kadar sürdü.

Ferit Odman: Genç yaşta Türk caz sahnesinde ağır bir şekilde yerleşen ve son zamanlarda adından çokça söz ettiren Ferit Odman Avrupa'da da birçok caz müzisyeni ile beraber sahne alıyor.

Can Tutuğ: Aynı zamanda doktor olan ve Kırklareli'li olan Can Tutuğ jazz müziğini yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya gönül verenlerden.

Ozan Musluoğlu: Bilgi Üniversitesi'ni tam burslu bitiren Ozan Musluoğlu 2001 yılında ilk kontrabas eğitimine Volkan Hürsever, James Lewis ve Kürşat And nezaretinde devam etti. Sanatçı yerli ve yabancı birçok ünlü jazz sanatçısı ile de çeşitli performanslarda aynı sahneyi paylaştı.