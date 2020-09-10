KIRKLARELİ Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldüKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu koroya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu koroya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz'ın Sakızköy korusu yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Lüleburgaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, rüzgarın da etkisiyle korodaki ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın ağaçların bulunduğu koroya metreler kala söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: DHA