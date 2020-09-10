KIRKLARELİ Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KIRKLARELİ Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldüKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu koroya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:11

Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu koroya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz'ın Sakızköy korusu yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Lüleburgaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, rüzgarın da etkisiyle korodaki ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın ağaçların bulunduğu koroya metreler kala söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

KIRKLARELİ Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Muharrem İnce Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Seda Sayan Tuna Kiremitçi Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ Otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 11:11:22. #1.14#
title