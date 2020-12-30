Kırklareli'nin neyi meşhur? Kırklareli'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kırklareli'nin nesi meşhur?
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Kırklareli'nin neyi meşhur? Kırklareli'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kırklareli'nin nesi meşhur?

30.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:10
Kırklareli'nin neyi meşhur? Kırklareli'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kırklareli'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kırklareli'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Kırklareli'nde yenilebilecek yemekler nelerdir? Kırklareli'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Kırklareli'nin en meşhur yemekleri, Kırklareli'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kırklareli'nin neyi meşhurdur, Kırklareli'nin nesi meşhur? Kırklareli'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KIRKLARELİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Kırklareli ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Papara
  • Soğan Pidesi
  • Kırklareli Köftesi
  • Kuzu Kapama
  • Sütlü Hamur Çorbası
  • Kupriva
  • Papaz Yahnisi
  • Labada Borani
  • Kuzu Kapama
  • Sütlü Hamur Çorbası
  • Pekmezli Kaçamak
  • Sütlü Biber Turşusu
  • Kırklareli Köftesi
  • Manca
  • Tavuklu Kalle

Kırklareli'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

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