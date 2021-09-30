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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk senato toplantısı gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk senato toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında rektörlükte gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Prof. Dr. Ünal Çağlar, Genel Sekreter Ahmet Şimşek ile diğer senato üyeleri katıldı.

Senato üyelerinin fikir ve önerilerini dinleyen Şengörür, uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitimin başlamasının mutluluk verici olduğunu belirterek bu dönemde hem öğrencilere hem de akademik ve idari personele önemli görevler düştüğünü söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Daire Başkanı Tamer Ayar, KTSO'yu ziyaret etti

Türk Patent ve Marka Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Tamer Ayar, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyarette çalışmaları hakkında Ayar'a bilgi verdi.

Oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamı artırarak, ekonominin canlanması için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ilık, Ayar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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