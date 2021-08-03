Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

Gündoğdu, KTSO Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Serkan Keser ile görüştü.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gündoğdu, esnafların sorunları, ekonomik durum ile yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerini dinledi.

Ilık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sıfır Atık Projesi

Lüleburgaz'da kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla giysi kumbaraları oluşturuldu.

Kentin 15 farklı noktasına yerleştirilen kumbaralarda, giysi, ayakkabı ve tekstil artıkları toplanacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuşmasında, Sıfır Atık Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Vatandaşların kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını kumbaralara atabileceğini ifade eden Gerenli, kumbaralardan toplanacak artıkların geri dönüşümde kullanılacağını söyledi.

Gerenli, vatandaşların desteklerini beklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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