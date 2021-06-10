Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Cumhuriyet Başsavcısı Teyfik Emre Beşiktepe ile cumhuriyet savcılarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Cumhuriyet Başsavcısı Teyfik Emre Beşiktepe ile cumhuriyet savcılarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin, Beşiktepe, savcıla Şule Duman, Emine Gül Batgı ve Halil Demirel ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, savcılara görevlerinde başarılar diledi.

Bal üreticileri bir araya geldi

Kırklareli'nde bal üreticileri "Bal Festivali" düzenlenmesi amacıyla bir araya geldi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğünde bir araya gelen bal üreticileri festival düzenlenmesi için görüşmelerde bulundu.

Aksoy, festival tarihinin ve detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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