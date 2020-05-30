Kırklareli'nden kısa kısa Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Vali Bilgin ziyarette Şengörür'den üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversitenin hızla gelişerek büyüdüğünü belirten Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesinin ardından öğrencilerin yeniden eğitim ve öğretimlerine devam edeceğini kaydetti.

Şengörür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlaçlama çalışması yapıldı

Ahmetbey beldesinde larvaya karşı ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede haşere ve sineklerin larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının ilaçlandığını ifade eden Altıntaş, her yıl ilk yağmurlar bittikten sonra çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA