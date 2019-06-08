Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bir girişimci tarafından kurulan armut bahçesini ziyaret etti.

Özel, İnece beldesinde Kadri Çelik, tarafından kurulan armut bahçesini gezerek bilgi aldı.

Bu tür girişim ve yatırımları önemsediklerini belirten Özel, bu yıl armut üretiminde güzel verim beklediklerini belirtti.

Ziyarette Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Emrah Yalçın'da bulundu.

Rektör Şengörür'e ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KLÜ'nün her geçen gün gelişerek büyüdüğünü söyledi.

KLÜ'nün dünya üniversiteleri ile yarışabilecek düzeyde olduğu ifade eden Şengörür, eğitim kalitelerinin artması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şengörür, Çakmak'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA