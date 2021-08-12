Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı
Kırklareli'nde evinin balkonunda otururken dengesini kaybedip düşen kişi yaralandı.
Kırklareli'nde evinin balkonunda otururken dengesini kaybedip düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde evinin balkonunda oturan T.Ü. bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılırdı.
Yaralı T.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı