Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Haberler

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Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Alpullu, işçi, Güncel, Haberler

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