Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Haberler

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