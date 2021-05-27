KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları eteklerindeki tarım arazilerini kırmızıya bürüyen gelincik çiçeklerinin ahenkli sıralanışı görenlerin ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları eteklerindeki tarım arazilerini kırmızıya bürüyen gelincik çiçeklerinin ahenkli sıralanışı görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğası ve tarihi ile öne çıkan Demirköy ilçesinde yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler baharın en güzel renklerini yansıtıyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler kartpostallık manzara oluşturuyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar araçlarını durdurup gelincik tarlalarının fotoğrafını kimileri de gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin doğası ve tarihinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yol kenarında tarlalarda kendiliğinden yetilen gelinciklerin seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu ifade eden Şen, bu güzellikleri görmek için tüm vatandaşları kente davet ettiklerini belirtti.

KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, 'Parlıyorsun' notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Volkan Bozkır Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 09:43:24. #1.14#

title