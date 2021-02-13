KIRKLARELİ - "Vefa" gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu
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KIRKLARELİ - "Vefa" gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu

13.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:49

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, karantinadaki 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıkları olanlara taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, karantinadaki 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıkları olanlara taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince düzenlenen kampanyada, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'nde birçok gönüllü kan bağışlayabilmek için sıraya girdi.

Vali Osman Bilgin, merkezi ziyaret ederek Vefa Sosyal Destek Koordinatörü Halil Yücel ile Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ten bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine, her insanın ömrünün bir kısmında kan ihtiyacının mutlaka olduğunu, Türk Kızılayın da bu anlamda çalışmalar yaptığını söyledi.

Kızılayın sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde acil durumda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde kan stoklarında çok ciddi azalmalar meydana geldi. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları pandemi sürecinde 24 saat halkımızın yanında. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları ilacından, gıdasına, doğum günü çiçeğine kadar tüm ihtiyaçları karşılanmakta. Her yönüyle vefa gösteren bir yapılanma. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız. Böyle gönül insanları olduğu sürece sonuna kadar bu ülkenin müreffeh bir şekilde yaşayacağını görüyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm personelimizi kutluyorum."

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Kadir Çorakçıoğlu ise kan bağışında bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çorakçıoğlu 3 ayda bir kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Burcu Türkkan da kan bağışlayarak hayat kurtaracak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

KIRKLARELİ - 'Vefa' gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu
KIRKLARELİ - 'Vefa' gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu
KIRKLARELİ - 'Vefa' gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu
KIRKLARELİ - 'Vefa' gönüllüleri bu kez kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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