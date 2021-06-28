Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı
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Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Sarıgül idaresindeki 34 FZ 6428 plakalı otomobil ile Burhan Ayaz yönetimindeki 39 SD 161 plakalı kamyonet, Koruköy köyü yakınlarında çarpıştı. Kamyonet, Kadir Büdün'e ait yol kenarında park halindeki 39 SG 002 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Sarıgül ile otomobilde bulunan Mustafa Sarıgül, Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Ayaz yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mustafa Sarıgül'ün Koruköy köyü camisine imam olarak atandığı ve yakınları ile görev yapacağı camiyi görmeye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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