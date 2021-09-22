Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Eren Mutlu idaresindeki 22 LU 787 plakalı otomobil Rauf Denktaş Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak yan döndü.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımı ile bölgeden alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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