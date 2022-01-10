Kırklareli'nde Tarımsal Eğitimin ve Öğretimin 176'nci yılı kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Tarımsal Eğitimin ve Öğretimin başlamasının 176. yılı törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli Temsilcisi Erol Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, tarımın ne derece önemli olduğunun salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Türkiye için sosyal, ekonomik ve politik bakımından tarımın büyük önem taşıdığını ifade eden Özkan, ulusal gelire ve istihdama katkı sağlayan, kırsal ekonominin tek ekonomik getiri kaynağı olan, doyuran ve barındıran bir sektör olduğunu belirtti.

Bir ülkenin kalkınmasında ki en önemli unsurlardan birinin tarım olduğuna dikkat çeken Özkan, Türk çiftçisinin tüm zorluklara rağmen toprağını işlediğini kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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