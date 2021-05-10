Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci arttırılarak devam ediyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci arttırılarak devam ediyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

Ekipler önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile gerçekleştiriliyor.

Drone ile yapılan denetimlerde Karahıdır Korusu'nda piknik yapan 6 kişi tespit edildi.

Tespit görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, salgının sona ermesi için tedbirlere uyulması gerektiği uyarısını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 09:53:33. #1.15#

title