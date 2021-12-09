Kırklareli'nde tabanca ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde tabanca ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde tabanca ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde kuru sıkıdan bozma tabancalar ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kuru sıkıdan bozma tabancalar ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri rutin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D'nin (36) bulunduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilde kuru sıkıdan bozma iki tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title