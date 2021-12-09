Kırklareli'nde tabanca ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kuru sıkıdan bozma tabancalar ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri rutin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D'nin (36) bulunduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilde kuru sıkıdan bozma iki tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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