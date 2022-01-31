Kırklareli'nde sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kırklareli'nde sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi

AA, Erhan Baycan - Güncel
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Kırklareli'nde sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde sabah namazı buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

PINARHİSAR, KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde sabah namazı buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Kurudere köyünde düzenlenen etkinliğe, Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Kırklareli İl Müftü yardımcıları Ramazan Özdemir, Turgut Çavdar, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, Hızırbey Camii Müezzin Kayyımı Necmettin Ötün ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

AA / Erhan Baycan - Güncel

Kırklareli, Pınarhisar, Kurudere, Hisarcık, Güncel, Haber

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