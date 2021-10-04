Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı - Haberler
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Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Zafer Mahallesi Aydın Korkmaz Sokak'ta 68 FL 862 plakalı A.A.'ya ait otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken otomobilde maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

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