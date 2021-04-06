Kırklareli'nde otoyol kenarındaki 764 direk kesilerek çalındı
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Kırklareli'nde otoyol kenarındaki 764 direk kesilerek çalındı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde otoyol kenarındaki 764 direk kesilerek çalındı

Kırklareli'nde yabani hayvanların otoyola girmesinin engellenmesi amacıyla kullanılan 764 galvaniz direğin kesilerek çalınmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yabani hayvanların otoyola girmesinin engellenmesi amacıyla kullanılan 764 galvaniz direğin kesilerek çalınmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Çavuşköy köyü üst geçidi bölgesinde 2 metre uzunluğunda 5 santimetre çapındaki 764 direğin kesilerek çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), direkleri çalarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki hurdacıya sattığı belirlenen A.A, R.T ve T.P ile hurdacı E.T'yi gözaltına aldı.

Hurdacıda yapılan aramalarda çalıntı direkler ile hırsızlıkta kullanılan 2 araca el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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