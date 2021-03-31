Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı. 36 kadın üreticinin katılımı ile başlayan kurs 29 Mart-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Hamitabat Köyünde bulunan okulda pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam edecek. Kurs açılışında İlçe Müdürü Ali Doğan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Köy Muhtarı Rüştü Tuncer ile kurs programına katılarak kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

Eğitim ile kursiyerlere mantarın tanımı, ekonomik olarak önemi, yetiştiriciliği gibi konularda bilgi verilmesi amaçlanmakta. 88 saat sürecek olan kurs Öğretmenliğini Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Ahmet Dırama ve Şenol Yıldız yapacak. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:33:00. #1.16#
title