Kırklareli'nde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Hamitabat köyünde kadın üreticilere yönelik "Mantar Yetiştiriciliği" kursu açıldı. 36 kadın üreticinin katılımı ile başlayan kurs 29 Mart-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Hamitabat Köyünde bulunan okulda pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam edecek. Kurs açılışında İlçe Müdürü Ali Doğan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Köy Muhtarı Rüştü Tuncer ile kurs programına katılarak kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

Eğitim ile kursiyerlere mantarın tanımı, ekonomik olarak önemi, yetiştiriciliği gibi konularda bilgi verilmesi amaçlanmakta. 88 saat sürecek olan kurs Öğretmenliğini Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Ahmet Dırama ve Şenol Yıldız yapacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı