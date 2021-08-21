Kırklareli'nde kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Nedim Akkoç (61) idaresindeki 22 AAH 430 plakalı otomobille Özgür Kara'nın (38) kullandığı 34 DG 3917 plakalı kamyon, Evrensekiz kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Akkoç ile aynı otomobilde bulunan Gülten (35) ve Bahadır Kılınç (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüleri inceleyen polis, kamyon sürücüsü Kara'ya kırmızı ışık ihlali yaptığı ve hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran