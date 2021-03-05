Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

05.03.2021 07:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 07:52
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.

Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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