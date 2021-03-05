Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
05.03.2021 07:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 07:52
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.
Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.
Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.
Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran