Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu - Haberler
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Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.

Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.

-"Biz bu kadarını beklemiyorduk"

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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