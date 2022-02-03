KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Büyükmandıra beldesinde seyir halindeki otomobil dereye devrildi.

Araçtaki iki kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kayıp kişi ve otomobile ulaşılması için çalışmaları sürüyor.

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

AA / Özgün Tiran - Güncel

Büyükmandıra, Kırklareli, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title