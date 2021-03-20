Kırklareli'nde "Çiftçi Eğitimleri" yapıldı
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Kırklareli'nde "Çiftçi Eğitimleri" yapıldı

20.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:14
Kırklareli'nde

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı 15 köyde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından çiftçilere eğitim verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı 15 köyde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından çiftçilere eğitim verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı 15 köyde "Çiftçi Eğitimleri" gerçekleştirildi. Çiftçi eğitimleri Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Mehmet Gümüş, Halil Kaya, Eyüp Öndin, Nurettin Arı, Veteriner Sağlık Teknisyeni Ergün Ertürk ve Ahmet Işık tarafından gerçekleşti.

Eğitimlerde; ekiliş öncesi toprak numunesi alınması, buğdayda entegre mücadele, sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği, meyvelerde kalite ve verim düşüklüğü, tıbbi ve aromatik bitkiler, meranın önemi, meraların otlatma kapasitelerinin artırılmasının sağlanması, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ile tarladan sofraya gıda kayıpları ve israfı konularında çiftçiler bilgilendirildi. Gerçekleştirilen 23 eğitime toplam 283 çiftçi katılım sağladı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 'Çiftçi Eğitimleri' yapıldı
Kırklareli'nde 'Çiftçi Eğitimleri' yapıldı
Kırklareli'nde 'Çiftçi Eğitimleri' yapıldı
Kırklareli'nde 'Çiftçi Eğitimleri' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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