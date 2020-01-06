Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası yapıldı
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Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası yapıldı

Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi.

06.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:32
Kırklareli'nde

'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce salonunda gerçekleştirilen turnuvada farklı yaş gruplarında 90 öğrenci mücadele etti.

Milli Eğitim Müdür Vekili , turnuva öncesinde yaptığı konuşmada, ilk kez "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların turnuva öncesinde okullarında mücadeleye başladığını ifade eden Kalkan, okullarında başarılı olan öğrencilerin de il turnuvasına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kalkan, öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mangala, q bitz, pentago, equilibrio, reversi ve kulami oyunlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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