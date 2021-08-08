Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede enerji kesintisi yapılacak
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Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede enerji kesintisi yapılacak

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede enerji kesintisi yapılacak
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı ve Sarımsaklı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'ne, kent merkezine bağlı Üsküp beldesinin Gündoğdu Mahallesi'ne 10 Ağustos Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ve Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-12.00 saatlerinde, Sarımsaklı köyü ve Gündoğdu Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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