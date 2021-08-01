Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı
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Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Kültür Sanat

Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı Kırklareli'nde 3.'sü düzenlenen 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 3.'sü düzenlenen 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Kırklareli'nde tarımsal ürünleri tanıtmak amacıyla 3.'sü düzenlenen 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali düzenlendi. Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde korkulukların yer aldığı ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyolarına çevrildi.

Fotomodeller, yağlı güreş pehlivanları ve bando ekibinin bulunduğu festivalde ülkenin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçıları en güzel kareyi yakalamak için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

İstanbul'dan festival için gelen fotoğrafçı Caner Öztop, "Temmuz ayının sonları ayçiçeği mevsimi olduğu için sabahın erken saatlerinde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivalinde yerimizi aldık. Model arkadaşlarımızla çekimlerimizi yapıyoruz. Güzel kareler yakaladık ve bu sayede ayçiçek taralalarını ölümsüzleştirdik" dedi.

3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nin öncüsü ve Pavli Kurgusal Fotoğraf Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses köy halkı ile festivali tertiplediklerini belirterek, "Ayçiçeklerinin açılışına, varlığına ve güzelliğine sunduğumuz bir saygı duruşudur aslında bu. Burada onlarca farklı güleç korkuluk var. Bizler bu etkinliğimizi köy halkı olarak tertip ediyoruz. Etkinliğimizin içeriğinde fotoğraf atölyeleri, doğal setler, beraberinde bando hatta davul zurna ekibi dahi bulunuyor. Bundan sonra da her yıl yapmayı planlıyoruz. Topraklarımızın güzelliğini, tarımsal ögelerin değerini ön plana çıkararak, yad ederek, üretimle sanatla iç içe bir etkinlik çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı
Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı
Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı
Kırklareli'nde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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