Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

19.08.2019 16:16

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 grup belirlendi.

Pakistan, Cezayir ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettiği iddia edilen A.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA