Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce ve Karacadağ köyleri ile Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.

Ekipler, Irak, Afganistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA