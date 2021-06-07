Kırklareli'nde 210 bin liralık motosikleti plakalarını değiştirip yurda sokan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 5 bin lira değerindeki motosikletle yurt dışına çıkan, aynı gün aynı plakalı 210 bin liralık motosikletle yurda giren zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 5 bin lira değerindeki motosikletle yurt dışına çıkan, aynı gün aynı plakalı 210 bin liralık motosikletle yurda giren zanlı gözaltına alındı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.Ç. idaresindeki motosikleti durdurarak belgelerini kontrol etti.

Ekipler, plakanın başka bir motosiklete ait olduğunu belirledi.

Araştırmada A.S.Ç'nin 5 bin lira değerindeki motosikletle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıktığını ve aynı gün 210 bin liralık aynı plakalı motosikletle Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

Motosikletteki aramada elektronik parçalar da ele geçirildi.

Şüpheli A.S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran