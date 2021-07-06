Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı
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Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı

Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın'ın soruşturması yeniden başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın'ın soruşturması yeniden başlatıldı.

Olay, 4 Mart 2002'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Gazi Kemal Mahallesi'nde Mehmet Akın'a ait evden gaz kokularının geldiğini fark eden komşular durumu polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından Sevil Akın (31) yatakta hareketsiz halde buldu.

112 acil sağlık ekiplerince Akın'ın öldüğünü tespit etti.

Sevil Akın'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, çıkan rapora göre elle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının ilk raporuna göre Akın'ın elle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tahkikat dosyası kapsamında yakın zaman önce maktulenin mezarı açılarak, maktule ile ceninden delil niteliğinde yeni bulgular elde edilerek Adli Tıp Kurumu Başkanlığına incelenmek amacıyla gönderilmiştir. Meydana gelen yeni gelişmeler doğrultusunda ve tespiti yapılan yeni bulgular ile cinayet dosyasının kısa zaman zarfında aydınlatılarak cinayetin fail veya failleri adalete teslim edilecektir" dendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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