Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk "Tosuncuk" adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı
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Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk "Tosuncuk" adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk 'Tosuncuk' adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Tosuncuk" isimli dana, alıcısını bekliyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Tosuncuk" isimli dana, alıcısını bekliyor.

Mutlu köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Ünsal Vural'a ait 27 aylık "Holstein" cinsi dananın ağırlığı 1 ton 100 kilograma ulaştı.

Kurban Bayramı için 35 bin liradan satışa sunulan ve "Tosuncuk" adı verilen dana, alıcısını bekliyor.

Vural, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır danayı Kurban Bayramı'na hazırladığını söyledi.

Dananın diğer büyükbaşlardan daha besili ve iri olduğunu belirten Vural, "1100 kilo canlı ağırlığı geliyor. Tosuncuk kendi yetiştirdiğimiz bir danamız. Hayırlısıyla müşterisini bekliyoruz. Hayırlı bir müşteri çıkar inşallah. Bir tek elimizde o kaldı. Diğer danalarımızın hepsini sattık. Bu yıl satışlar iyi çok şükür. Fiyatlar da 15- 25 bin lira arası değişiyor hayvanına göre." diye konuştu.

Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk 'Tosuncuk' adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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