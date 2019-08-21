Kırklareli Müzesi'ne ziyaretler

21.08.2019 10:36

Kırklareli Müzesi'ni 7 ayda 8 bin 158 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kırklareli Müze Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz aylarında 6 bin 318'i yerli olmak üzere 8 bin 158 kişi müzeye ziyaret gerçekleştirdi.

En çok mayıs ayında turistin gezdiği müzenin ziyaretçi sayısının, bir önceki yıla göre arttığı belirtildi.

Müzeyi ocak, şubat ve mart aylarında yabancı turist ziyaret etmedi.

Kaynak: AA