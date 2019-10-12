Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na ziyaret

12.10.2019 11:32

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Seçkin Çengeloğlu'na ziyaretler sürüyor.

Çengeloğlu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ile yönetim kurulu üyeleri makamında kabul etti.

Ilık, ziyarette, oda ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Çengeloğlu'na görevinde başarılar dileyen Ilık, kent adına yapılacak her türlü çalışmada işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Çengeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA