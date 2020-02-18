Kırklareli'den kısa kısa
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, Bademlik Mahallesi'ndeki merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aşı deposunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Bilgin, merkezin en modern şekilde yapıldığını kaydetti.
Vali Bilgin'e ziyaret
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Vali Bilgin, makamında AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Kuşoğlu, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Çetin, Vize Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Harun Kıyar'ı ve okul aile birliği üyelerini makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.