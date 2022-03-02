Kırklareli'de ormanda erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'de ormanda erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı, Vahit İşbaşaran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'de ormanda erkek cesedi bulundu

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünde ormanlık alanında vücudunda darp izleri görülen donmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünde ormanlık alanında vücudunda darp izleri görülen donmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünün Çayırlar mevkisinde ormanda bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donduğunu ve bedeninde darp izleri bulunduğunu belirledi. Savcının incelemesinin ardından ceset Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title