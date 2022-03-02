Kırklareli'de ormanda erkek cesedi bulundu

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünde ormanlık alanında vücudunda darp izleri görülen donmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünün Çayırlar mevkisinde ormanda bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donduğunu ve bedeninde darp izleri bulunduğunu belirledi. Savcının incelemesinin ardından ceset Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.