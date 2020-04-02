Kırklareli'de, kurum müdürlerinin 'Covid-19' testleri negatif çıktı KIRKLARELİ'de Vali Osman Bilgin'in testi pozitif çıkınca 'Covid-19' testi yapılan İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel'in sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

KIRKLARELİ'de Vali Osman Bilgin'in testi pozitif çıkınca 'Covid-19' testi yapılan İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel'in sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel'in 'Covid-19' testlerinin negatif çıktığını kaydetti. Kesimoğlu, "Bu dört güzel haberin yanında bir olumlu haber de sayın valimizden. Kendisi hafif boğaz ağrısı ile birlikte evinde kendisini izole etmiş bir şekildedir. En büyük temennimiz kendisinin ve tüm 'Covid-19' hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşarak hayatlarına devam etmeleridir" dedi.

Kaynak: DHA